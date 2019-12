Nardella, elimineremo progressivamente pali della Tramvia

Firenze, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di un evento a Palazzo Vecchio, parlando con i giornalisti a proposito dei pali della tramvia davanti alla stazione di Santa Maria Novella, ha annunciato l’intenzione di toglierli.

“Le nuove linee tranviarie sicuramente saranno molto più sostenibili anche dal punto di vista estetico. Del resto, i pali della tramvia così come si possono mettere, si possono togliere quindi non c’è niente di irrimediabile, anzi con il progresso tecnologico noi saremo tra le prime città d’Italia senza pali”.

Lo ha detto “Stiamo procedendo in modo molto concreto – ha aggiunto Nardella -, Hitachi sta lavorando su una sperimentazione per predisporre batterie sugli attuali tram in circolazione in modo che possano percorrere tratti senza linea di contatto. Anche Alstom ci risulta abbia già sperimentato in Europa un tram senza batterie. Il nostro obiettivo è quello di ridurre progressivamente la presenza di pali alla stazione, fino a toglierli tutti con queste nuove tipologie di tram”.

Tale intervento, ha concluso Nardella, “avrà un costo maggiore che valuteremo nel momento in cui le società del consorzio ce lo renderanno noto, ma siamo pronti a sostenere questo costo maggiore perché tutto ciò che va verso un miglioramento dell’impatto estetico per una città come Firenze deve essere valutato con grande attenzione e promosso”

Per quanto riguarda il mercato Cure 98% lavoro è fatto ha detto il sindaco, “siamo a buon punto, stamattina ho fatto visita al mercato, ho parlato con gli ambulanti, con i negoziati e in generale vedo grande soddisfazione. Mancano le panchine, qualche rastrelliera, nelle prossime settimane si provvederà anche a questo aspetto così come alla definitiva impermeabilizzazione della tettoia e alla rifinitura di tutto ciò che riguarda il manto stradale, marciapiedi, aiuole. Ma insomma siamo al 98% di lavoro fatto”.

“Il mercato funziona molto bene – ha aggiunto – grazie anche al parcheggio retrostante che abbiamo realizzato sia per gli operatori, sia per i residenti che i clienti. Anche i negozi interni si stanno allestendo, ne abbiamo visti due in fase di allestimento e quindi siamo abbastanza contenti”.