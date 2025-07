Perde il controllo del motorino, muore 17enne nel Fiorentino

Drammatico incidente nel Comune dell’Impruneta, in provincia di Firenze. Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale. Per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo dello scooter.

Un 17enne è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23:45 lungo la via Chiantigiana per il Ferrone, nel Comune di Impruneta (Firenze). Per cause ancora da chiarire il ragazzo avrebbe perso il controllo del motorino su cui viaggiava finendo in un balzo a fianco della strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il ragazzo e lo hanno portato sulla strada, dove insieme ai sanitari del 118 gli è stato praticato un massaggio cardiaco. I tentativi di rianimarlo sono però risultati vani. Sul posto anche i carabinieri. Negli ultimi anni, in Italia e in particolare nelle città come Firenze, gli incidenti che coinvolgono monopattini elettrici e scooter sono aumentati a causa della crescente diffusione di questi mezzi. Tra i fattori di rischio ci sono l’alta velocità, la mancanza di protezioni, il mancato rispetto del codice della strada e la condivisione della sede stradale con auto e pedoni.