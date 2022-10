Sinistra Italiana in Toscana: commissariata la segreteria regionale

Sinistra Italiana – “La Direzione Nazionale di Sinistra Italiana ha commissariato, su richiesta di Fratoianni, la segreteria regionale del partito” in Toscana, coordinata da Alessia Petraglia, “l’accusa? Aver espresso dissenso verso la linea della segreteria nazionale e non essersi impegnati abbastanza in campagna elettorale”.

Lo ha scritto in serata su Fb, Fabio Venneri, responsabile regionale dell’organizzazione del partito in Toscana, rendendo nota la decisione che, a quanto risulta, è stata presa a Roma in Direzione nazionale con 25 voti a favore e 13 contrari. La Direzione si è riunita con lo stesso Fratoianni. Lo stesso Venneri ringrazia la coordinatrice regionale “Alessia Petraglia, un raro esempio di coerenza e dedizione, lavorare accanto a lei in questi mesi è stato bello e divertente (perché non si può essere sempre seri nella vita!), nella vita si impara da ogni esperienza ed accanto a lei, come responsabile organizzazione del partito, ho imparato tanto!”.

Anche altri responsabili del partito in Toscana commentano negativamente sui social la decisione presa nella riunione coordinata a Roma, così come ne scrivono altri utenti della rete con interventi che al momento paiono sia a difesa dell’attività politica svolta dagli organismi regionali, sia in elogio dei risultati elettorali ottenuti in Toscana nelle varie consultazioni. Non manca l’autoironia con meme che alludono alle deportazioni dei dissidenti politici in Siberia nella Russia sovietica.