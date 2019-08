Crisi Governo, Petraglia (SI) ripartire da redistribuzione fiscale e cancellazione DL sicurezza

Intervista con l’ex senatrice di Sinistra italiana che dice: Salvini non è il dominus del parlamento, è la Costituzione che detterà i tempi della crisi. E sull’alleanza con il PD: si parta dai contenuti

“oggi giornata cruciale per leggere la crisi al buio innescata da Salvini: dipenderà da come M5S si comporterà in aula, dando seguito o meno all’ansia di voto del leader leghista” spiega Petraglia. Che a proposito della dialettica con il Pd, a Roma come in Toscana, dice: “la nostra richiesta è sempre la stessa, si parta dai contenuti e dalle priorità che per noi sono sempre le stesse ovvero il lavoro, una politica fiscale finalizzata alla redistribuzione e la cancellazione dei vergognosi DL sicurezza. Su questa basi si può ragionare altrimenti è giusto ridare la parola agli elettori come si fa in democrazia”