Pisa: rimpasto in Comune, via anche assessore contestato

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha nominato due nuovi assessori che entreranno in servizio effettivo già da domani. Si tratta di Pierpaolo Magnani, che prende il posto di Andrea Buscemi alla cultura, e Sandra Munno, che subentra nel ruolo che è stato di Rosanna Cardia, alla pubblica istruzione. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale.

I due nuovi assessori entrano rispettivamente in quota Lega e Fdi. Buscemi, si apprende dalla nota del Comune, è stato avvicendato assecondando la “sua rinuncia a continuare per motivi personali”. I rumors politici indicano per l’attore un prossimo incarico nel settore della cultura da parte del Comune di Montecatini Terme (Pistoia) governato dal Carroccio.

L’assessore ha vissuto comunque a Pisa un anno al centro delle polemiche politiche legate soprattutto alla vicenda giudiziaria che lo ha visto imputato di stalking nei confronti dell’ex fidanzata. Processo per il quale è uscito prosciolto per intervenuta prescrizione e per il quale le femministe pisane raccolsero decine di migliaia di firme inviate anche al Quirinale per chiedere che non rivestisse incarichi pubblici. Magnani, 54 anni, è un videomaker per passione e impiegato della filiale livornese di Banca d’Italia, ha due lauree ed è appassionato di teatro. Munno, 55 anni, avvocato civilista è stata difensore civico del Comune di Calci (Pisa).

“Come avevo già annunciato pubblicamente ogni persona, che ricopre un incarico pubblico, me compreso, lo fa pro tempore e al servizio della città”. Così il sindaco ha motivato la revoca delle deleghe a due assessori dopo poco più di un anno di giunta. L’assessore leghista alla cultura, l’attore Andrea Buscemi, ha deciso di lasciare per “motivi personali” mentre a Rosanna Cardi (Fdi) sono state revocate le deleghe. “Dopo un anno alla guida del Comune – ha concluso Conti – ho ritenuto utile e necessario dare nuovo slancio all’azione di governo, facendo entrare in Giunta nuove energie che dovranno lavorare con il resto della squadra per raggiungere gli obiettivi fissati nel programma di mandato. Mi aspetto un cambio di passo, massimo impegno e soprattutto una piena disponibilità di energie e di tempo nell’affrontare questo incarico prestigioso nell’interesse dei cittadini di Pisa”.