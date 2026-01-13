Controradio Streaming
Mar 13 Gen 2026
ToscanaCronacaSindaco Castiglion Fiorentino '14 morti in pochi giorni, media anomala, più cause'
Cronaca

Sindaco Castiglion Fiorentino ’14 morti in pochi giorni, media anomala, più cause’

By Redazione

“Non ho lanciato l’allarme sociale, ho semplicemente manifestato il mio cordoglio”, e “da quando ho rivolto le condoglianze a queste 14 famiglie che nei primi 10 giorni dell’anno hanno avuto lutti non si sono per fortuna verificati altri casi”. A dirlo il sindaco di Castiglion Fiorentino (Arezzo) Mario Agnelli, che nei giorni scorsi era intervenuto segnalando, anche con una nota, che nel piccolo Comune dell’Aretino si era registrata “una media di decessi altissima” con l’avvio del 2026.

“Ho voluto solamente rivolgere le mie condoglianze, come faccio di solito. Del resto quando arriva un neonato faccio suonare a festa le campane della torre del Comune. Io il sindaco lo faccio così”, prosegue Agnelli.

“Questa serie di lutti è stata anomala, è stata sicuramente sopra la media – aggiunge il sindaco -. Non sono assolutamente in grado di trovarne le cause, e non credo che si parli proprio di una causa comune, perché c’è stata una varietà di decessi: persone dai 60 ai 90 anni”, con “varie patologie tra le quali anche quelle oncologiche”, e parliamo anche di “persone che sono state precedentemente ricoverate in ospedale”. Per Agnelli “questo inizio di anno non è stato proprio eccezionale. Sono stato dispiaciuto e anche un po’ sorpreso e smarrito. Purtroppo i dati ci dicono che nel 2025 abbiamo avuto solo 74 nascite contro 133 decessi. In una comunità di meno di 13.000 abitanti, dove ci conosciamo tutti, tengo sempre d’occhio il conto dei morti e dei nuovi nati, e sono abituato a porgere le mie condoglianze laddove ce la faccio e posso a tutte le famiglie”. “Sono al terzo mandato – conclude il primo cittadino -, la prima volta ho preso il 63%, la seconda il 71%, e la terza il 75%, forse anche perché sto vicino alla mia gente”.

