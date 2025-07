Sindacati penitenziaria, stato di agitazione nel carcere di Lucca

Stato di agitazione nel carcere di Lucca, con la richiesta di un intervento urgente per una situazione all’interno del penitenziario “prossima al punto di rottura”.

A proclamarlo i sindacati Sappe, Sinappe, Osapp, Uil Pa-Pp, e Fsn-Cisl. Nell’istituto, spiegano le organizzazioni sindacali “si registrano quotidianamente gravi atti di protesta, quali la battitura sui blindi e il rifiuto della chiusura nelle camere di pernottamento, che compromettono seriamente l’ordine e la sicurezza dell’istituto. A ciò si aggiungono ripetuti tentativi di sopraffazione e aggressione nei confronti del personale, tutti debitamente documentati attraverso relazioni di servizio e annotazioni nel corrispettivo sistema degli eventi critici. In alcuni casi, tali episodi hanno comportato il ricorso alle cure del pronto soccorso da parte di poliziotti aggrediti”. Per i sindacati “è ormai evidente che i detenuti, forti di un diffuso senso di impunità e di un numero consistente, agiscono in maniera coordinata, sostenendosi reciprocamente nelle loro pretestuose rivendicazioni. Tali condotte, spesso pianificate, risultano difficili da contenere e vengono promosse da figure carismatiche che esercitano un controllo occulto e persuasivo sulla popolazione detenuta“. I sindacati “rinnovano con urgenza la richiesta di immediato allontanamento dei detenuti trasferiti per motivi di ordine e sicurezza. Nel contempo, proclamano lo stato di agitazione e si riservano di attivare ulteriori strumenti di tutela sindacale”.