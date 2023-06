Sinagoga di Firenze, raccolta fondi per il restauro

Servono lavori urgenti alla Sinagoga di Firenze e per questo è stata lanciata una campagna di fundraising sulla piattaforma GoFundMe. Oltre a questo è necessario garantire la sicurezza del Tempio Ebraico, ecco perché c’è bisogno di reperire altre risorse.

Ad intervenire in maniera tempestiva è stata L’Associazione Opera del Tempio ebraico di Firenze. Nel corso del cantiere per il restauro della facciata principale della Sinagoga, in particolare nella seconda ed ultima fase di lavori, si spiega in una nota, è stato riscontrato sul retro, nella parte alta della torre sinistra, il cedimento di uno degli otto pilastri su cui poggia il cupolino che costituisce la sommità della torre. Il cedimento consiste nello spanciamento verso l’esterno del pilastro fino a raggiungere una delle otto colonnine poste in corrispondenza dei vertici dell’ottagono.

Contemporaneamente si sono riscontrate fratture sia all’interno che all’esterno del pilastro, oltre a movimenti verso l’esterno dei pilastri adiacenti. La conferma è arrivata delle indagini endoscopiche sulla Sinagoga di Firenze che hanno evidenziato la formazione di vuoti all’interno del pilastro tra i diversi conci che costituiscono il pilastro. Il progetto di messa in sicurezza prevede il consolidamento della pietra, seguito dal riempimento di tutti i vuoti interni e la realizzazione di piastre sagomate poste all’interno ed all’esterno del pilastro oggetto di cedimento e dei due adiacenti.

Le due piastre saranno tra loro collegate al fine di garantirne la rigidezza e saranno verniciate dello stesso colore della pietra. La realizzazione del progetto di consolidamento della Sinagoga prevede un impegno di spesa di oltre 80 mila euro per i quali sono previsti due contributi della Fondazione Cr Firenze e Opera Laboratori, mentre contemporaneamente si svolge una campagna di crowdfunding a sostegno dell’intervento che ad oltre un mese dall’inizio del Fundraising su Gfm ha permesso la raccolta di una bella cifra: siamo già a 26 mila euro.