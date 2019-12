Siena: in 1500 sardine in piazza Duomo

I partecipanti hanno scandito lo slogan ‘Siena si slega’ e mostrato striscioni e cartelli colorati con le sagome di sardine di cartone in primo piano e ‘Bella ciao’ come colonna sonora.

Oltre 1.500 persone di tutte le età provenienti da tutta la provincia ma anche da fuori regione si sono date appuntamento questo pomeriggio in piazza Duomo a Siena per la manifestazione della Sardine. I partecipanti hanno scandito lo slogan ‘Siena si slega’ e mostrato striscioni e cartelli colorati con le sagome di sardine di cartone in primo piano e ‘Bella ciao’ come colonna sonora. Nessuna bandiera di partito o di altre organizzazioni presente in pizza.

“Chiediamo il ritorno ad una politica seria, una politica che sia al servizio dei cittadini, perché è ingiusto che siano sempre i cittadini al servizio della politica. Siamo pronti a riportare la costituzione nelle piazze”, ha detto Mattia Ciappi, studente ventenne di giurisprudenza e tra i promotori della manifestazione delle ‘sardine’ a Siena. “Vogliamo una politica che cambi anche il suo linguaggio, le sue forme la sua retorica – ha aggiunto – perché ci siamo stufati dei gattini con Salvini e dei remix della Meloni. Alla maggioranza diciamo che deve rendersi conto del messaggio che stiamo portando avanti e di non trascurarci poi vedremo quali saranno gli sviluppi politici”.