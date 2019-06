Siena, 17enni ubriachi stesi in parco: feteggiavano fine scuola

Alcuni 17enni ubriachi sono stati trovati distesi a terra in un parco di Siena dopo aver festeggiato la fine dell’anno scolastico.

La polizia è intervenuta con il 118, ha avvisato i genitori e poi ha multato i 17enni ubriachi. Il 113 è stato chiamato su una segnalazione partita da strada di Pescaia, al parco Unità d’Italia intorno alla mezzanotte scorsa, dove si diceva che c’erano tre corpi immobili a terra. In effetti nei pressi del parco giochi per bambini i poliziotti delle Volanti hanno individuato cinque ragazzi, tre dei quali a terra in evidente stato di ubriachezza.

I giovanissimi, tutti senza documenti, sono stati poi identificati in diciassettenni senesi che avevano deciso di festeggiare la fine dell’anno scolastico con ‘sballo’ collettivo. Inoltre, gli stessi agenti hanno accertato che i tre minori erano stati indotti a ubriacarsi da altri più grandi di età. Convocati in questura i genitori, i tre sono stati affidati ai propri genitori con l’ammonimento di una maggiore vigilanza e multati per ubriachezza