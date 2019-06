Tramvia, da 17 giugno scatta orario estivo

Dal 17 giugno scattano i nuovi orari estivi e le frequenze della tramvia di Firenze.

Viene confermato il servizio Tramvia dalle 5.00 alle 00.30 del mattino, confermate nel complesso gli orari delle prime ed ultime corse e confermata l’estensione fino alle 2.00 di notte il venerdì e sabato sera.

Ci sarà un’unica frequenza per l’intera giornata, dal lunedì al giovedì: su T1, dalle 6.30 alle 21:00, ci sarà una corsa ogni 5 minuti e 10 secondi, su T2, dalle 5.30 alle 21:00 ci sarà una corsa ogni 5 minuti e 30 secondi. Come ogni anno, precisa Gest, l’orario estivo viene definito tenendo conto dei flussi dell’utenza e nel rispetto degli accordi siglati con l’amministrazione comunale. Tuttavia sarà comunque monitorato l’effetto e nel caso si rendano necessari verranno adottati a fine giugno e fine luglio gli opportuni adeguamenti in base anche all’andamento dell’affluenza.