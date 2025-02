Sicurezza, Firenze: potenziato servizio pol-tramvia

Più pattuglie e maggiori controlli sulla tramvia a Firenze. Il nucleo Pol tramvia della polizia di Stato fiorentina, collocato all’interno dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, avrà il supporto del personale dei commissariati, della divisione anticrimine e della squadra mobile.

In particolare, la divisione anticrimine potrà indirizzare, attraverso l’analisi delle denunce e del luogo in cui vengono commessi i reati, l’attività di prevenzione e contrasto ai reati maggiormente diffusi. La squadra mobile con specifici servizi e personale in borghese nei pressi delle fermate e a bordo della tramvia, opererà per prevenire i reati, come i furti con destrezza, ai danni dei passeggeri.

Per assicurare maggiori livelli di sicurezza per il personale in servizio a bordo dei convogli della tranvia, oltre agli specifici servizi svolti dalla poltramvia, la prefettura di Firenze ha già previsto uno specifico Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale saranno inviati a partecipare, oltre alle forze dell’ordine, il Comune di Firenze e la società di gestione della tramvia Gest.

“La polizia di Stato, che già dallo scorso mese di ottobre svolge specifici servizi di prevenzione e contrasto a bordo dei tram, ha ulteriormente potenziato il servizio, implementando ulteriormente il personale che è addetto in via esclusiva alle attività di controllo alle fermate e a bordo – sottolinea il questore di Firenze Fausto Lamparelli -. La Poltramvia sarà integrata dal supporto dei commissariati cittadini e dalla squadra mobile con un modello operativo flessibile e calibrato alle esigenze di sicurezza dei lavoratori e dei fruitori del servizio”.

Nei primi sei mesi di attività, gli agenti della poltramvia hanno eseguito un arresto per furto, nove denunce per vari reati (resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di grimaldelli, violazione della normativa sugli stupefacenti, furti) e nove ordini di allontanamento su 1808 persone identificate a bordo delle linee T1 e T2. Anche la squadra mobile, con specifici servizi investigativi e personale in borghese, in prossimità delle fermate della tramvia ha arrestato una persona sorpresa con 95 grammi di hashish e denunciato altre tre per spaccio.

“Quella messa in campo dalla polizia di Stato è una risposta concreta a una problematica che si è fatta sentire con urgenza, sulla quale è in corso un confronto aperto e una proficua collaborazione con questura e prefettura, che hanno portato a un risultato importante”. Lo dichiara la sindaca di Firenze Sara Funaro a proposito del rafforzamento dei servizi della Poltramvia annunciato oggi dal questore Lamparelli.

“Incrementare il personale a disposizione nelle fermate e sulla tramvia va nella direzione di rafforzare i controlli e assicurare quindi quel presidio sempre più necessario, alla luce degli episodi frequenti che si sono susseguiti e che destano preoccupazione – prosegue la sindaca in una nota -. Ringrazio il Questore che fin da quando è arrivato si è impegnato tantissimo sia su questa questione sia su altre molto importanti per la città. Stiamo lavorando assieme in modo efficace, continueremo a farlo perché la collaborazione tra livelli istituzionali è la chiave di volta per affrontare sfide complesse ma fondamentali come quelle che riguardano la sicurezza dei cittadini, che è una priorità assoluta”.

“Siamo soddisfatti del raddoppio del personale di Polizia di Stato dedicato dalla Questura di Firenze al controllo della sicurezza sulle tramvie, sia alle fermate che sui mezzi – commenta l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio -. Un’iniziativa molto importante su cui il questore si è speso in prima persona e che va incontro ai bisogni di quasi 40 milioni di passeggeri che ogni anno utilizzano questo mezzo fondamentale”