Aggressione a passeggera e conducente tramvia, denunciato 21enne

Un 21enne italiano è stato denunciato a Firenze dalla polizia per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. Ieri pomeriggio, a bordo della linea 1 della tramvia, nei pressi della fermata Arcipressi, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, al culmine di una lite avrebbe aggredito con pugni e calci una passeggera. La conducente, secondo quanto ricostruito, dopo aver interrotto la corsa ha prestato soccorso alla vittima, ma è stata a sua volta colpita.

Tutto è accaduto attorno alle 16.30. Sul posto insieme ai sanitari è intervenuta la polizia, e L’autista e la passeggera sono state portate in ospedale. Secondo quanto ricostruito al momento sembra che un passeggero avrebbe dato in escandescenza aggredendo una donna che era a bordo della tramvia, condotta da un’autista. Quest’ultima avrebbe cercato di difendere la passeggera aprendo la porta del gabbiotto per farla entrare, ma sarebbe stata colpita con un pugno.

Vicinanza e solidarietà all’autista sono state espresse da Denis Ratto, ad di Gest, la società di gestione della tramvia. Ratto sottolinea come l’autista, “con un atto coraggioso, ha cercato di aiutare un’altra donna aggredita in modo vile” e ha annunciato che “nell’eventuale procedimento ci costituiremo parte civile e denunceremo per interruzione di servizio pubblico. La violenza, sia verbale che fisica, ai danni di persone che svolgono il proprio lavoro non sono accettabili e vanno sempre condannate. Ringraziamo le forze dell’ordine intervenute prontamente”.