🎧 Siulp Frienze: con miglior organizzazione, decine di agenti in più in strada

“Se la priorità è il controllo del territorio, dobbiamo destinargli risorse, dismettendo attività che ritengo in questo momento siano assolutamente anacronistiche per l’organico della polizia di Stato”, come ad esempio “l’ufficio passaporti o la consegna dei permessi di soggiorno”. Lo ha detto Riccardo Ficozzi del Siulp Firenze che ha partecipato questa mattina all’Hotel Adriatico in via Maso Finiguerra all’incontro del Coordinamento comitati sicurezza per Firenze e dei rappresentanti delle forze dell’ordine.

A Ficozzi ha fatto eco Simone Gianfaldoni, portavoce del coordinamento. “Esiste un problema di personale” delle forze di polizia, e poi c’è una questione legata alle leggi, perché quando fermano qualcuno, dopo due ore è già fuori” ha denunciato Gianfaldoni, secondo cui “ occorre mettere da parte ogni ideologia e realizzare un Cpr in Toscana”.

“Abbiamo inviato una lettera sia al questore che al prefetto, perché la situazione delle aggressioni e della sicurezza in genere, comincia a pesare tanto, non solo in San Jacopino. E se non si interviene in fretta, mettendo un ‘fermo’, andrà sicuramente a peggiorare” ha aggiunto Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi di San Jacopino . Che ha aggiunto “Esiste un problema di personale” delle forze di polizia, “tra nuovi arrivi e uscite il totale è zero, quindi la coperta resta corta, nonostante l’impegno del nuovo questore.

Per il segretario del Siulp Firenze”siccome le esigenze del controllo del territorio e anche dell’ordine pubblico sono sicuramente cambiate e l’organico purtroppo non è possibile incrementarlo, al di là di slogan politici”, è necessario “fare delle scelte”. “

All’incontro erano presenti anche rappresentanti dei sindacati Coisp, Sdp, Silf, Usic e Nsc.

NELL’AUDIO intervista a Gianfaldoni e Ficozzi