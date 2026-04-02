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Lun 6 Apr 2026
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Sicurezza, a Livorno nuova zona rossa

By Raffaele Palumbo
Livorno

Una nuova area a vigilanza rafforzata verrà attivata a Livorno nel perimetro tra piazza Grande, piazza Cavallotti, via della Posta, via Buontalenti e via degli Avvalorati alla luce delle criticità emerse.

Una nuova area a vigilanza rafforzata verrà attivata a Livorno nel perimetro tra piazza Grande, piazza Cavallotti, via della Posta, via Buontalenti e via degli Avvalorati alla luce delle criticità emerse. E’ quanto deciso in prefettura nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza delle forze di polizia, del procuratore della repubblica e dell’assessore comunale Rocco Garufo. Nel corso della riunione è stato preso atto che la zona rossa attualmente in vigore nell’area di piazza Garibaldi – piazza della Repubblica e zone limitrofe scadrà il 9 aprile e non verrà rinnovata, “avendo conseguito risultati significativi in termini di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa“. Un ringraziamento è stato rivolto al Comune di Livorno e alla polizia locale per il contributo concreto e operativo assicurato, che ha consentito di rafforzare in modo significativo il presidio del territorio. “Non si tratta più di inseguire i problemi, ma di prevenirli – si spiega dalla prefettura -. La zona rossa diventa uno strumento strutturale di governo del territorio, che consente di intervenire prima che le criticità si consolidino”.

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