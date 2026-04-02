Futuro Nazionale fa ronda a Firenze, la denuncia di Sinistra Progetto Comune

“Da ieri sera riceviamo messaggi, foto e video di cittadinanza stupita dalla tracotanza con cui Futuro Nazionale si è messa a pattugliare parti di Firenze, sul tracciato della linea tramviaria Scandicci-Firenze, scortata da forze dell’ordine. Supponiamo che l’iniziativa si configuri formalmente come manifestazione preavvisata, ma nei fatti viene percepita a tutti gli effetti come una ronda, e così la descrivono le residenti e i residenti che ci hanno contattato”. È quanto denuncia il capogruppo di Spc a Palazzo Vecchio Dmitrij Palagi che riferisce dell’iniziativa di ieri sera del partito guidato da Roberto Vannacci.

Palagi, facendo riferimento a un video (foto) su Facebook pubblicato sul profilo di un esponente di Futuro Nazionale, Leonardo Batistini e alle frasi pronunciate da quest’ultimo, afferma di trovare “sconcertante la disinvoltura con cui Futuro Nazionale, o chi la sostiene, passa da toni vittimistici — per famiglie con bambini che contestano pacificamente l’inaugurazione di una sede — al mostrare i muscoli e affermare ‘Pare di essere in Congo, scappano appena ci vedono’. Una frase che rivela il sostrato di tutta l’operazione”.

“Chiediamo al Comune una presa di posizione – conclude Palagi -. Presenteremo un’interrogazione urgente per portare il tema al tavolo di ordine pubblico e sicurezza, e scriveremo a Prefettura e Questura per chiedere chiarimenti su modalità e copertura istituzionale dell’iniziativa. Allo stesso tempo, rilanciamo il nostro laboratorio sulla sicurezza urbana e sulla sicurezza sociale: perché la risposta alla paura non può essere la delega alla destra o alle ronde, ma una comunità che si riappropria degli spazi pubblici e delle politiche che la riguardano”.