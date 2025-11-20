Si dimette sindaco Figline Incisa Valdarno, ‘non più condizioni’

Il sindaco Valerio Pianigiani annuncia le dimissioni in seguito alla crisi politica dovuta all’assenza del Partito Socialista in Consiglio, che ha fatto venir meno il numero legale.

Il sindaco di Figline e Incisa Valdarno (Firenze) Valerio Pianigiani annuncia le dimissioni da primo cittadino, “una decisione sofferta, ma che ritengo necessaria, poiché non sussistono più le condizioni per garantire una corretta e piena attività amministrativa”. La decisione, spiega lo stesso Pianigiani in una nota, “a seguito della scelta del Partito Socialista e delle altre forze di opposizione, di non presenziare al Consiglio comunale di ieri sera, facendo venir meno il numero legale”. “Pur avendo ricevuto un chiaro mandato elettorale dai cittadini alle ultime elezioni – aggiunge – e pur disponendo dei numeri in Consiglio per governare, il regolamento dell’Assemblea non consente di procedere se non viene assicurato il numero legale nelle sedute”. Pianigiani annuncia per domani, alle 11 nella sala consiliare di Figline, una conferenza stampa insieme a tutta la Giunta per illustrare i dettagli della situazione.