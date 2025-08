Sgomberato immobile ristorante in piazza Mercato a Firenze

È in corso da questa mattina lo sgombero di un immobile di Piazza del Mercato Centrale a Firenze, sede di un ristorante, confiscato e gestito dall’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.

è in corso dalle prime ore di oggi un’operazione di sgombero, coordinata dalla Questura e condotta dalle Forze dell’ordine e dalla Polizia municipale per liberare un immobile in piazza del Mercato a Firenze, sede dell’attività di ristorazione Mamma Napoli. Si tratta di un immobile confiscato e in gestione all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che aveva emesso due ordinanze di sgombero. E’ quanto rende noto la prefettura di Firenze.

“L’escomio dell’immobile – si spiega sempre dalla prefettura – è stato deciso da ultimo in una riunione di coordinamento delle forze di polizia e le modalità operative sono state demandate al tavolo tecnico presso la Questura, d’intesa con l’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, allargato alla presenza della Polizia locale”.