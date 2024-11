Sgomberato immobile in via Bardelli, ricollocate 17 persone

L’ufficiale giudiziario ha sfrattato la mattina del 27 novembre uno stabile, di proprietà privata, a Firenze, in via Bardelli 20, nel quartiere del Poggetto, occupato dal 2011. Sul posto la polizia, i vigili urbani e anche gli assistenti sociali per il ricollocamento degli occupanti, circa una trentina, tra cui alcuni minorenni. Lo sfratto con le forze dell’ordine si è reso necessario perché durante il primo accesso l’ufficiale giudiziario non era riuscito a convincere gli occupanti, che ora il Comune sta collocando in varie strutture. Si tratta di tre nuclei familiari con figli minori, una donna anziana invalida e un uomo anziano e un adulto già in carico ai servizi di salute mentale. A queste persone è stata proposta una soluzione alloggiativa temporanea per il superamento dell’emergenza e già nei prossimi giorni i Servizi Sociali procederanno con colloqui di approfondimento delle specifiche situazioni di bisogno, per garantire con le competenze specifiche, le soluzioni più adeguate, in base alle varie situazioni personali.“Ringrazio la Direzione Servizi Sociali del Comune, tutti gli assistenti sociali e la cooperativa sociale, che sono intervenuti trattando in modo mirato le situazioni di fragilità emerse per offrire quindi un’accoglienza temporanea e successivamente approfondire i singoli casi, le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale per il lavoro svolto con grande professionalità, rispondendo ad una richiesta di ripristino della legalità, di sicurezza e di tutela sociale per tutti i cittadini – ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu che si è recato sul posto – Le operazioni si sono svolte all’insegna della collaborazione istituzionale, tenendo assieme quindi legalità e accoglienza delle persone vulnerabili e in difficoltà”.