Semaforo ingresso aeroporto, cantiere bloccato: polemica

Firenze, l’inizio dei lavori di una nuova entrata dell’aeroporto di Peretola, parallela alla linea della tramvia, che avrebbe consentito l’eliminazione dell’odioso semaforo all’uscita dell’aeroporto, che di fatto rallenta l’accesso all’autostrada A11, creando spesso lunghe code, era stato annunciato dalla giunta Nardella nel maggio del 2019.

“Il progetto è totalmente finanziato dalla società Autostrade per un costo di circa 1,3 milioni di euro, entro fine anno i lavori saranno terminati”, aveva allora infatti detto il sindaco Nardella, in una conferenza stampa all’interno dell’aeroporto, che aveva fatto sperare ad una eliminazione del semaforo in tempi brevi.

La vicenda del semaforo ritorna alla ribalta per iniziativa del consigliere di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai insieme al capogruppo Alessandro Draghi e al consigliere al Q5 Federico Ranieri, che hanno chiesto l’intervento in parlamento dell’onorevole di Fratelli d’Italia Donzelli.

“Abbiamo chiesto all’On. Giovanni Donzelli di presentare un’interrogazione parlamentare urgente per capire quando finalmente potremo liberarci di questa anomalia tutta fiorentina: un semaforo all’ingresso dell’autostrada. A Nardella e alla sua giunta un solo consiglio: meno proclami e annunci e più fatti”.

La replica della giunta Nardella arriva nella stessa giornata di ieri con un comunicato sulla rete civica firmata dall’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti: “La situazione dei lavori del semaforo all’ingresso all’aeroporto Vespucci è nota: il cantiere è fermo per la rinuncia delle ditte. Gli uffici sono già a lavoro per bandire una nuova gara”.

“Evidentemente sia i consiglieri comunali Cellai e Draghi sia consigliere al Quartiere 5 Federico Ranieri si sono persi le varie occasioni in cui la vicenda del cantiere è stata spiegata. Comunque la riassumo: la ditta che aveva vinto la gara si è ritirata, la seconda in lista aveva prima dato la disponibilità a subentrare per eseguire l’intervento salvo poi rinunciare. A questo punto gli uffici stanno già lavorando per bandire una nuova gara”.

L’assessore ricorda che il progetto dell’Amministrazione riguarda soltanto la realizzazione del nuovo ingresso all’aeroporto finalizzato all’eliminazione del semaforo. L’intervento relativo allo svincolo nel suo complesso è invece un progetto che deve realizzare Autostrade per l’Italia.