Sea Watch, Rossi: M5S ha deciso di farsi fagocitare da Salvini

“Questo ‘genio’ di Toninelli è fantastico, il carattere servile mi sembra ogni giorno confermato: hanno deciso di farsi fagocitare da Salvini, ne prendo atto e riconfermo quello che pensavo, che coi 5 stelle è meglio non andarci a prendere neanche un caffè”. Lo ha detto Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, parlando a proposito della posizione del ministro delle Infrastrutture sui ‘porti chiusi’ in merito al caso Sea Watch. “Trovo inconcepibile – ha aggiunto, in un briefing con la stampa – l’atteggiamento di Salvini, mai l’ombra dell’infamia si è prolungata in modo così pesante su governo, e il coro dei cosiddetti moderati del governo mi suscita riprovazione ancora maggiore. Apprezzo il gesto fatto con coraggio e lucidità da questa giovane donna – ha concluso Rossi, riferendosi a Carola Rackete – e apprezzo moltissimo cosa è stato fatto da Delrio, Faraone, Fratoianni e Magi”.

“La legge deve controllarla chi ha il compito di controllarla, non deve essere appellata da chi ha il potere esecutivo”, come fanno il ministro degli Interni e quello dei Trasporti “incitando a intervenire un corpo autonomo e indipendente come la magistratura”. Lo ha detto Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, a proposito del caso Sea Watch. Salvini e Toninelli, ha aggiunto Rossi in un briefing con la stampa, “hanno già un grande potere, il potere esecutivo: fanno le leggi, non hanno bisogno di incitare contro una signora perché venga sequestrata una nave, non tocca a loro dire se hanno commesso dei reati, tocca alla magistratura fare le opportune verifiche. Quando il potere esecutivo invade anche un terreno che è di competenza di un potere autonomo, anche questo insomma è un aspetto non proprio lineare della cosa”.