NidIl Cgil Livorno: 3 giorni di sciopero portuali interinali

Il Nidil Cgil Livorno denuncia le condizioni di lavoro dei lavoratori interinali nel porto di Livorno e rivendica un lavoro dignitoso peri Lavoratori applicati presso ALP (agenzia per il

Lavoro Portuale).

Come spiegano i sindacati nella nota, “Nidil Cgil Livorno si oppone alla precarietà e allo sfruttamento nei porti! Oggi nel 2019, nella città di Livorno, per i “portuali interinali” è normale essere chiamati con contratti giornalieri che si ripetono per anni , è normale essere disponibili alla chiamata senza che sia riconosciuta nessuna indennità e per alcuni lavoratori storici, è normale dopo 15 anni ritornare a missioni giornaliere dopo avere avuto missioni annuali. E’ normale non avere nessuna certezza e vivere attendendo una chiamata che magari determinerà la possibilità o meno di pagare il mutuo di una casa il mese successivo!”



“Gli uomini del porto sacrificando una parte del proprio salario chiederanno con forza dignità per se e per le proprie famiglie.

Tutte le ditte che utilizzano questi lavoratori sono responsabili della precarietà presente nel porto, ed è per questo che a tutte queste ditte, oltre che ad Alp, chiediamo di aprire un tavolo di trattativa per migliorare le condizioni di vita di questi Lavoratori!”