Scoperti con 125 chili di hashish, arrestati marito e moglie

Scoperti con 125 chili di hashish, in manette coppia di coniugi a Firenze. Nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota solo oggi, i Carabinieri hanno notato i due, un 29enne di origini marocchine e un’italiana 36enne, compiere strani movimenti in auto in via Pistoiese e li hanno seguiti. L’uomo è stato visto entrare in una casa e uscirne poco dopo con una busta in mano e ripartire subito ad alta velocità. La coppia è stata quindi sottoposta a controllo e, nascosta sotto il sedile del passeggero, era riposta proprio la busta con all’interno 2 chili di hashish suddivisi in panetti da un etto l’una. Perquisendo l’abitazione dove il 29enne era entrato i militari hanno rinvenuto altri 27,5 kg di droga all’interno di un armadio. La perquisizione è stata poi estesa alla residenza dei due e alle autovetture in loro possesso: sono stati così trovati due trolley e un borsone da palestra, nascosti nel bagagliaio delle macchine della coppia, con all’interno 95,5 kilogrammi di hashish. La droga, suddivisa in 1250 panetti, avrebbe fruttato sul mercato oltre 200mila euro. Marito e moglie sono stati così arrestati per spaccio in concorso. Successivamente gli arresti sono stati convalidati.