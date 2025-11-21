Controradio Streaming
ToscanaCronacaScontro tra auto a Castelfiorentino, muore 26enne
Scontro tra auto a Castelfiorentino, muore 26enne

By Raffaele Palumbo
Incidente stradale mortale ieri sera lungo la sr 429 bis a Castelfiorentino (Firenze): la vittima è un 26enne che viaggiava da solo su una delle tre auto coinvolte nello scontro. Altre tre persone sono rimaste ferite, due da quanto appreso in modo grave.
L’incidente è avvenuto intorno alle 22:20, prima della galleria Monte Acuto. C’è stato, secondo una prima ricostruzione, uno scontro frontale violento tra due vetture, coinvolta in modo più lieve la terza. Sul posto sono interventi con i sanitari i vigili del fuoco che hanno estratto la giovane vittima dalla sua auto: inutili i tentativi di rianimarla. Sempre i vigili del fuoco hanno provveduto a liberare i due occupanti dell’altra auto, due coniugi feriti gravemente. Lievi le conseguenze, sempre secondo quanto appreso, per una persona che viaggiava sulla terza vettura coinvolta. Sul posto presenti anche i carabinieri. A seguito dell’incidente la viabilità è stata interrotta. Da quanto poi appreso i tre feriti sono stati trasportati tutti in codice verde all’ospedale di Empoli. Si tratta di una donna di 67 anni, un 70enne e di un 38enne. La 26enne deceduto anni è di nazionalità straniera.

