Scontro auto-moto, muore centauro 28enne a Sesto Fiorentino

Un motociclista di 28 anni è deceduto nello scontro con un’auto avvenuto in via Mezzana Perfetti Ricasoli a Sesto Fiorentino (Firenze), intorno alle 4 di questa mattina. Inutili i soccorsi per il 28enne, originario del Senese e residente a Sesto Fiorentino, portato in codice rosso in ospedale. Sul posto le ambulanze e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista viaggiava verso Prato e avrebbe sorpassato un autocarro che lo precedeva. Nel compiere la manovra, la moto avrebbe invaso la corsia opposta di marcia scontrandosi prima con un’auto che proveniva in senso opposto e poi urtando contro il motocarro. A causa dei detriti sulla strada, un’altra auto che percorreva la strada in direzione Sesto Fiorentino, ha forato la gomma anteriore destra e ha subito la rottura del paraurti. La conducente della prima vettura, una 32enne, è stata portata all’ospedale di Careggi in codice verde.