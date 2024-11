Scomparsa Alberto Monaci, fu parlamentare e presidente consiglio regionale

E’ morto a Siena, all’età di 83 anni, Alberto Monaci, politico di lungo corso, già deputato e presidente del Consiglio regionale della Toscana.

Di professione bancario, militò nella Democrazia Cristiana, nelle cui fila venne eletto deputato alle elezioni politiche del 1987 nella circoscrizione della Camera dei deputati Arezzo-Siena-Grosseto. Dopo ha aderito al Ppi, di cui è stato prima vicesegretario e poi segretario regionale in Toscana. Nel 1998 è stato eletto consigliere comunale a Siena dove ha ricoperto il ruolo di capogruppo del Ppi. Dal 2001 è confluito nella Margherita di cui è stato membro dell’assemblea nazionale. Alle elezioni regionali in Toscana del 2000 venne eletto consigliere regionale, confermando il proprio seggio anche dopo le elezioni del 2005 e del 2010 con il Partito Democratico. Il 23 aprile 2010 venne eletto all’unanimità Presidente del Consiglio regionale della Toscana.

“E’ stato prima di tutto un uomo delle istituzioni , sobrio, sempre attento ad ascoltare ogni interlocutore e capace di costruire dialogo in ogni situazione. Ha insegnato a tutti il valore del confronto, con la sua pacatezza e il suo acume che non si è mai spento. Anche recentemente, nel corso di un nostro incontro, ho potuto apprezzare come conservava ancora negli occhi quella stessa energia che lo ha animato in tutta la sua lunga esperienza politica”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo appena appresa la notizia della scomparsa di Alberto Monaci, ex deputato ed ex presidente dell’Assemblea toscana. “Perdiamo un punto di riferimento importante nelle istituzioni, una guida autorevole, gentile e serena che ha accompagnato molti di noi in una crescita morale e a comprendere il valore prezioso di essere al servizio degli altri”, ha aggiunto Mazzeo esprimendo profondo cordoglio a nome di tutta l’Assemblea legislativa. Monaci sarà ricordato in una prossima seduta del Consiglio regionale.

Il presidente Eugenio Giani esprime in una nota “il profondo cordoglio della Regione Toscana” per la scomparsa di Alberto Monaci, già presidente del Consiglio regionale, deceduto all’età di 83 anni a Siena. “Monaci – osserva Giani con commozione – è stata una figura di alta rappresentatività e forte spessore umano che ha svolto ruoli importanti in Regione fino ad essere presidente del Consiglio regionale”, “uomo rigoroso, saggio e coerente nei suoi principi e valori, Alberto Monaci ha rappresentato con dignità e dedizione il ruolo di dirigente della Democrazia Cristiana” e “nella sua vita ha incarnato un’alta concezione dell’impegno politico, dimostrando una profonda competenza sia in ambito amministrativo sia istituzionale”. Era “costantemente attento alla mediazione e alla concertazione – evidenzia Giani -, ha saputo trovare sintesi capaci di risolvere situazioni complesse e di ampio consenso”, “protagonista a livello nazionale, regionale e nella sua amata Siena, di cui ha saputo interpretare lo spirito e l’identità, Alberto Monaci ha lasciato un’impronta indelebile in tutti noi e con la sua scomparsa perdiamo una delle figure centrali della vita politica toscana, destinata a lasciare un segno nella storia di Siena e della nostra Regione”. Giani invia “i propri sentimenti di vicinanza alla moglie Anna, ai figli e ai familiari”.