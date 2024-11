BAD UOK Andrea Grillini Quintet al Pinocchio Jazz

Dopo l’esordio firmato da Rosario Giuliani, prosegue la XXX edizione del Pinocchio Live Jazz di Firenze con l’esplosivo quintetto “Bad Uok”, sabato 16 novembre alle 21.45.

Nuovo appunamento live per il Pinocchio Live jazz sabato 16 novembre: BAD UOK Andrea Grillini Quintet. Il quintetto Bad Uok, capitanato dal batterista emiliano Andrea Grillini, classe 1985, nasce nel 2010 dimostrando fin dagli esordi l’originale identità sperimentale del gruppo, recentemente arricchito dalla presenza di due artisti unici come Vincenzo Vasi al theremin (già sul palco insieme ad artisti come Mike Patton, Valeria Sturba e Vinicio Capossela) e Nazareno Caputo al vibrafono. Una line up poco convenzionale che partendo da un repertorio di brani composti dal batterista, scardina ogni schema esplorando a briglia sciolta i vasti territori dell’improvvisazione. La musica del quintetto si esprime con la lingua della contemporaneità attingendo a un’ampia varietà di stili e suggestioni – avant jazz, funk, post-rock- combinati in una visione estetica collettiva personale e inconfondibile. Completano il gruppo Leonardo Rizzi al pianoforte e Federico Pierantoni al trombone.

Andrea Grillini batteria, elettronica

Leonardo Rizzi pianoforte

Federico Pierantoni trombone

Vincenzo Vasi voce, theremin, elettronica

Nazareno Caputo vibrafono, litofono, marimba

I concerti di Pinocchio Jazz iniziano alle ore 21.45, Ingresso riservato ai soci Arci e Uisp. Ingresso 15 euro ad eccezione degli eventi speciali. Gli “Under 25” entrano gratis (con tessera, fino ad esaurimento dei posti dedicati) Viale Donato Giannotti, 13 Firenze

Info e prenotazioni ai seguenti recapiti tel. 055.683388

[email protected]

[email protected]

www.pinocchiojazz.it