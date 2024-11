Pinocchio suona il jazz! XXX edizione della rassegna fiorentina con 18 concerti, conferenze e laboratori fino al 5 aprile 2025. Primo appuntamento sabato 9 novembre con Rosario Giuliani “Logbook”4tet



“Pinocchio suona il Jazz”, e lo fa ormai da trent’anni grazie all’Associazione “Vie Nuove” che promuove da sempre un cartellone attento alla scena nazionale e internazionale, portando in città, per cinque mesi l’anno, le più importanti e inedite formazioni della scena contemporanea, con il contributo del Comune di Firenze.

18 i concerti live in programma, ogni sabato alle 21.45 (Viale Giannotti, 13 Firenze), a partire dal 9 novembre 2024, fino alla prossima primavera 2025, oltre alle conferenza, gli ascolti guidati e laboratori sull’improvvisazione, con la programmazione a cura, come ormai da tradizione, di Costanza Nocentini e Daniele Sordi.

Per questa speciale edizione anniversario, tanti i grandi ritorni previsti, che in tre decenni hanno aiutato a costruire il racconto di questa rassegna; a partire dal ritorno del sassofonista di Terracina Rosario Giuliani, che con il suo “Logbook” quartet aprirà le danze sabato 9 novembre (con in questo caso in programma anche un buffet di benvenuto per tutti gli appassionati), all’esplosivo quintetto “Bad Uok” guidato sabato 16/11 dal batterista Andrea Grillini, ormai una stella internazionale; per arrivare al trio di Giovanni Tommaso (una pagina di storia del jazz e mitico contrabbassista dei “Perigeo”) che insieme a Rita Marcotulli e Alessandro Paternesi firmerà sabato 23 novembre il suo “Around Gershwin”, recentemente presentato all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Si proseguirà martedì 26 novembre, dalle ore 18.00, in occasione delle giornate internazionali contro la violenza di genere, con l’incontro conferenza a cura di Stefano Zenni, “Invisible Lady. Le donne suonano il Jazz” con uno speciale aperitivo jazz e a seguire una sorpresa per tutte le signore che interverranno alla conferenza.

Sabato 30 novembre, invece, si festeggerà il trentesimo anniversario degli Aires Tango guidati da Javier Girotto, e sarà dunque una doppia ricorrenza, ancora più speciale e imperdibile.

Il mese di dicembre 2024 proseguirà poi sabato 7, con il nuovo talento del pianoforte, Francesco Cavestri, che guiderà il suo trio in un viaggio in cui il jazz incontra l’Hip-Hop, e quello di sabato 14 dicembre, quando il quartetto guidato da Francesco Maccianti e Stefano “Cocco” Cantini, presenterà “Falling Up”, l‘album inciso insieme a Bernardo Guerra e Gabriele Evangelista, che racconta una profonda amicizia e un sodalizio artistico venticinquennale.

Alcune anticipazioni del 2025: il live del trio di Roberto Ottaviano dedicato a Steve Lacy (per il ventennale dalla scomparsa), previsto sabato 18 gennaio, in collaborazione con “Metastasio Jazz” di Prato, all’esibizione del trio della pianista siciliana Sade Mangiaracina (sabato 01/02); dall’omaggio a Eric Dolphy del nostro astro nascente Gioele Pagliaccia in quintetto con “Aut to Lunch” ((08/02), al ritorno dell’ensemble di Silvia Bolognesi, che in settetto dedica con il suo “Jungle Book” un viaggio tra le belle pagine di Duke Ellington (08/03) e poi ancora Fabrizio Sferra insieme a Bearzatti, Giovanni Guidi e Igor Legari (15/02); il newyorkese Aruan Ortiz con il suo piano solo “Cub(an)ism” (il 22/03); e degli esplosivi labronici “Dinamitri Jazz Folklore” (15/03).

Per il programma completo: http://www.pinocchiojazz.it/

Info e prenotazioni ai seguenti recapiti tel. 055.683388

[email protected]

[email protected]