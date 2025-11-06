Scolaro ‘difficile’, secondo sciopero dei compagni a Firenze

Secondo giorno di sciopero dei bambini di una classe di una scuola elementare a Firenze per protestare per l’assenza di misure della dirigente scolastica per gestire un nuovo compagno di classe che avrebbe comportamenti difficili.

Le loro famiglie hanno tenuto i figli a casa anche oggi, per il secondo giorno consecutivo. Protestano contro la preside perché non avrebbe ancora risolto una situazione spiacevole scaturita dall’arrivo in classe di un nuovo bambino che avrebbe manifestato un atteggiamento aggressivo nei confronti dei compagni e delle maestre.

Tuttavia, al secondo giorno di protesta, una delle mamme rappresentanti di classe riferisce di esser stata contattata dalla preside la quale avrebbe concesso alla classe, la prossima settimana, la presenza di una maestra in più per permettere così la ripresa della didattica.

Quindi, da domani, secondo quanto si apprende, i bambini dovrebbero tornare regolarmente in classe.