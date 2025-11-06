Controradio Streaming
Gio 6 Nov 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaScolaro 'difficile', secondo sciopero dei compagni a Firenze
ToscanaCronacaIstruzione

Scolaro ‘difficile’, secondo sciopero dei compagni a Firenze

By Redazione
16enne disabile bullizzato e filmato fuori da scuola a Grosseto

Secondo giorno di sciopero dei bambini di una classe di una scuola elementare a Firenze per protestare per l’assenza di misure della dirigente scolastica per gestire un nuovo compagno di classe che avrebbe comportamenti difficili.

Le loro famiglie hanno tenuto i figli a casa anche oggi, per il secondo giorno consecutivo. Protestano contro la preside perché non avrebbe ancora risolto una situazione spiacevole scaturita dall’arrivo in classe di un nuovo bambino che avrebbe manifestato un atteggiamento aggressivo nei confronti dei compagni e delle maestre.
Tuttavia, al secondo giorno di protesta, una delle mamme rappresentanti di classe riferisce di esser stata contattata dalla preside la quale avrebbe concesso alla classe, la prossima settimana, la presenza di una maestra in più per permettere così la ripresa della didattica.
Quindi, da domani, secondo quanto si apprende, i bambini dovrebbero tornare regolarmente in classe.

Articolo precedente
Caos in ospedale a Pisa, due giovani arrestati
Articolo successivo
Sospetta intossicazione per bimbi di una materna a Prato, indagine dell’Asl

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana30887Cronaca18520Politica4140Cultura & Spettacolo3829Diritti2608Sanità2531

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI