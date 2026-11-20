Alcune migliaia di persone stanno sfilando per Firenze, nella manifestazione indetta dalla Cgil nella giornata di sciopero generale proclamata dal sindacato.

I manifestanti si sono riuniti fra piazza Indipendenza e la Fortezza da Basso, partendo intorno alle 10 in corteo verso piazza del Carmine, dove si terranno i comizi finali a cui parteciperà anche Pino Gesmundo, segretario confederale nazionale della Cgil. Alla manifestazione partecipano anche molti comitati e associazioni per il diritto alla casa, la pace, contro le discriminazioni.

“Non vogliamo un governo che investe in armi – ha detto Bernardo Marasco (AUDIO), segretario generale della Cgil di Firenze, vogliamo invece un governo che investa in sanità, in scuola, in casa, perché sono dei bisogni sociali: se non hanno risposta, producono un collasso del nostro paese. Questa è la verità. Noi stiamo togliendo il futuro alle giovani generazioni, stiamo togliendo il futuro a noi stessi, alla nostra società”.