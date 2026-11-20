E’ partito dalla Fortezza da Basso a Firenze il corteo di sindacati di base e studenti in occasione dello sciopero generale: i partecipanti sono soprattutto giovanissimi. Scanditi cori contro la guerra, il governo e il ministro Valditara. Ad aprire il serpentone lo striscione ‘Fermiamo il sionismo con la resistenza’.

Tra le bandiere, oltre a quelle dei sindacati di base, vessilli palestinesi e qualche tricolore. E tanti striscioni degli studenti che nelle scorse settimane hanno occupa numerosi istituti cittadini. Tra questi “Più istruzione, meno distruzione”, “Da ogni scuola ad ogni strada ci riprendiamo tutto”. Il corteo si è ricongiunto in viale Strozzi per un tratto con quello della Cgil, con cui però polemizzano i sindacati di base che si muovono dietro lo striscione “Accordo 12 novembre: basta sacrifici per i lavoratori, basta regali ai padroni”. Le due manifestazioni si sono separate nuovamente all’altezza della stazione di Santa Maria Novella.

Lo spezzone di sindacati di base, studenti e altre realtà, riunite sotto la sigla dell’Assemblea per lo sciopero, si è inserito all’interno del corteo della Cgil a segnare una unità “dal basso”, per poi riprendere in maniera autonoma in direzione del centro verso la prefettura. Unità tra lavoratori, viene sottolineato, contrapposizione, invece con i vertici delle organizzazioni confederali. “In questo momento ci sono degli elementi che ci fanno pensare che si parli in un modo, ma poi quando si deve andare ai fatti si agisca in un altro”, spiega un rappresentante dell’Assemblea per lo sciopero. Il riferimento è alla proposta di integrativo in Leonardo spa e all’accordo quadro del 12 novembre firmato da Cgil, Cisl, Uil, “un accordo neocorporativo, perché blinda la rappresentanza, impedisce alle altre organizzazioni sindacali e ai lavoratori della base di esprimersi se non all’interno” dei sindacati firmatari Ma la distanza, afferma, è anche tra quella piazza e la politica e i partiti di centrosinistra. “Sempre più spesso vediamo come tutte le questioni politiche generali e anche generazionali”, “vengono tenute sotto traccia, sottotono e il sistema politico e mediatico preferisce parlare di una di una vetrina rotta”. Quello “è il problema non le rivendicazioni portate in piazza da milioni di lavoratori”, “tutto viene ridotto a un tema di ordine pubblico”. E ricorda il referendum sulla giustizia: “In quell’occasione il governo è stato messo sotto perché si sono mobilitati tutta una serie di settori sociali, militanti e non”. “Il campo largo pensa di aver vinto quel referendum”, in realtà a vincere è stato “il ‘campo mobilitazione’ popolare”. E oggi conclude “quella saldatura che c’è stata soltanto dentro l’urna, non è possibile nei fatti”.