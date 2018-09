Sciopero dei lavoratori ‘TheSpace’ di Livorno

Livorno, sabato 2 settembre sciopero dei lavoratori di TheSpace per chiedere di “Reinserire in azienda tutti i lavoratori licenziati”, i lavoratori saranno in sciopero anche domenica 2.

Lo sciopero dei lavoratori di TheSpace è stato indetto dai sindacati per protestare contro “Licenziamenti individuali e atti unilaterali effettuati dai vertici dell’azienda.

“Livorno, Bari, Salerno – si legge in un comunicato dei sindacati – l’azienda continua a aggirare le leggi sui licenziamenti collettivi. Ribadiamo con decisione che non è questo il modo per affrontare le criticità del settore e le difficoltà di mercato. Nel quadro dello stato di agitazione, già dichiarato, che prevede la sospensione di tutte le prestazioni accessorie, è ancor più necessario procedere con ulteriori iniziative. Le segreterie nazionali Slc-Cgil, Uilcom-Uil e Fistel-Cisl hanno pertanto deciso di indire uno sciopero nazionale dei lavoratori di The Space Cinema nei giorni 31 agosto e 1 e 2 settembre per complessive 6 ore. Le modalità e la collocazione dell’astensione saranno stabilite a livello di sito o territorio. Lo scorso mese l’azienda licenziò 4 lavoratori del cinema di Livorno, tra i quali una rsu Cgil: ‘Licenziamenti profondamente ingiusti. Chiediamo con fermezza che tutti i 4 lavoratori siano reinseriti in azienda’ dichiara Graziano Benedetti, segretario generale Slc-Cgil provincia di Livorno”.