Sciopero clima: a Firenze mille giovani al ‘Block Friday’

Un migliaio di persone hanno partecipato a Firenze al ‘Block Friday’, presidio organizzato da Fridays For Future “per sensibilizzare su clima e consumismo” e protestare contro la giornata commerciale del ‘Black Friday’.

Tanti i giovani che si sono dati appuntamento in piazza della Repubblica, nonostante il maltempo. Sono stati esposti numerosi striscioni tra cui ‘Salva il pianeta, batti il capitalismo’, ‘Sventurata la Terra che ha bisogno di eroi’, ‘Basta inceneritori e discariche, ricicliamo tutto’ e ‘Lasciamo un pianeta sano ai nostri ragazzi’.

“Oggi è il ‘Black Friday’, noi invece proponiamo il ‘Block Friday’ – ha detto Antonio Cattaruzza, uno degli organizzatori -. Diciamo basta, portiamo in piazza una contestazione contro un modello che pensiamo sia quello della società del consumo. Il ‘Black Friday’ è l’ennesimo tentativo di portare a consumare una serie di materie di cui non abbiamo bisogno, significa dare ancora energia ad un modello di economia che non siamo più disponibili a supportare e che vogliamo sovvertire, è necessario fermare questi crimini che stanno distruggendo ogni possibilità di vita sul nostro pianeta”.

Le interviste a cura di Gimmy Tranquillo