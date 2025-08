Sciopero al centro commerciale i Gigli contro apertura per Ferragosto

“No all’apertura il 15 agosto del centro commerciale I Gigli” di Campi Bisenzio: per questo Filcams Cgil, Uiltucs Toscana e Fisascat Cisl indicono sciopero a Ferragosto. Una protesta unitaria “anche contro il gravissimo licenziamento, che rafforza le ragioni della mobilitazione, effettuato da Ovs”.

“Le lavoratrici ed i lavoratori di tutte le attività economiche, nessuna esclusa, presenti nel centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, si stanno mobilitando contro l’apertura di Ferragosto – si spiega in una nota congiunta dei tre sindacati -. Quella di Ferragosto è un’apertura inaccettabile, specialmente ai Gigli. Una decisione che guarda esclusivamente al profitto e che ignora totalmente le esigenze e la dignità di chi lavora. Un profitto che si cerca di mascherare richiamandosi al valore aggregativo e sociale di un centro commerciale, dimostrando di non avere neppure il coraggio di parlarne apertamente”, “un profitto, ancora, solo presunto tale perché è ormai nella evidenza empirica dei fatti che in occasioni come queste non si generano né più vendite né nuova occupazione, ma solo precarietà e condizioni di lavoro sempre più instabili. Una decisione insensata che ci porta a dichiarare sciopero per l’intera giornata del prossimo 15 agosto in tutte le attività presenti ai Gigli, siano esse del commercio, del turismo o di altri settori” e che “si è ulteriormente reso significativo a causa del licenziamento ingiustificato fatto da Ovs, proprio e non casualmente, all’interno dei Gigli. Un atto grave e inaccettabile”. “La festa non si vende. Noi scegliamo i diritti, non il profitto. Per questo abbiamo indetto sciopero a I Gigli per il 15 agosto” concludono Filcams Cgil, Uiltucs Toscana e Fisascat Cisl.