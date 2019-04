Scandicci, +12.9% lavoratori in due anni

Dati Cciaa sui lavoratori: aumentano impieghi pelletteria, servizi, manifattura. Il sindaco: “Questo è il momento di rilanciare”.

In due anni il numero di lavoratori a Scandicci (Firenze) è aumentato di 2.769 unità, ovvero del 12,9%, passando dai 21.505 nel 2016 a 24.274 nel 2018. I dati, forniti dalla Camera di commercio di Firenze all’Amministrazione Comunale di Scandicci, si riferiscono agli addetti che lavorano nelle unita locali con sede nel territorio comunale, anch’esse in crescita nei due anni, da 5.359 a 5.381, seppur in proporzione ridotta. I dati sono stati diffusi dallo stesso Comune.

Tre lavoratori circa su dieci a Scandicci, si spiega ancora, sono occupati nel settore della pelletteria (gli addetti totali nelle aziende di questa categoria sono 7.307) e complessivamente il 48,4% in attività manifatturiere (11.745 lavoratori in tutto). In particolare le attività per la ‘fabbricazione di articoli in pelle e simili’ registrano un aumento di 1.382 occupati complessivi in due anni (+23,3%), costante il numero di unità locali attive nel settore. In termini percentuali le crescite maggiori si registrano per le attività immobiliari, +47,3%, per i servizi di informazione e comunicazione, +32,6%, per attività di servizi di alloggio e di ristorazione, +27,2%. Segnalata infine la crescita nel settore ‘Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese’, sia percentualmente, +29,5%, sia in valori assoluti.

Per il sindaco Sandro Fallani i fattori della crescita sono molteplici: “La posizione favorevole e il periodo propizio a livello internazionale per i nostri settori di punta non dipendono da noi, mentre facciamo la nostra parte con l’ascolto continuo di tutti i soggetti del mondo del lavoro e con politiche attive sulla formazione professionale, sulle infrastrutture e su regole e procedure certe e più semplici possibili per chi decide di investire da noi. Non ci adagiamo però sugli allori, questo è il momento di rilanciare”.