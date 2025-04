Santa Maria a Monte (PI): padre spara figlio e tenta suicidio durante una lite

La lite sarebbe scoppiata all’interno di un’abitazione che si trova in una zona di campagna e non vi sarebbero testimoni. Sul posto oltre ai carabinieri della compagnia di San Miniato sono giunti anche quelli del reparto operativo da Pisa per cercare di ricostruire l’accaduto

Dramma nella mattinata di oggi a Santa Maria a Monte, nel Pisano, durante una lite familiare culminata con una sparatoria sulla quale ancora non è stata fatta piena luce da parte dei carabinieri che si trovano sul posto. Due persone sono rimaste ferite: un uomo di 63 anni versa in gravi condizioni all’ospedale di Pisa, mentre il figlio di 37 anni avrebbe riportato ferite meno gravi ed è ricoverato a Pontedera (Pisa).

La lite sarebbe scoppiato all’interno di un’abitazione che si trova in una zona di campagna e non vi sarebbero testimoni. Sul posto oltre ai carabinieri della compagnia di San Miniato sono giunti anche quelli del reparto operativo da Pisa per cercare di ricostruire l’accaduto. A fare fuoco sarebbe stato inizialmente il padre all’indirizzo del figlio per poi rivolgere l’arma contro se stesso.

Il padre di 63 anni ha sparato con una pistola di piccola calibro al volto del figlio di 37 anni, ferendolo in modo serio prima di rivolgere l’arma contro se stesso. Il 63enne versa in gravissime condizioni all’ospedale di Pisa, mentre il figlio non correrebbe pericolo di vita anche se dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico.

Sull’episodio della lite indagano i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, la famiglia risulta residente nel Milanese anche se il 63enne vive in affitto nel Pisano da un paio d’anni ed è qui che sarebbe stato raggiunto dal figlio per le festività pasquali. Non è chiaro che cosa abbia innescato il litigio ma a un certo punto il padre avrebbe impugnato la pistola e sparato contro il figlio raggiungendolo al volto. Il 37emme è però riuscito a salire sulla sua auto e fuggire fermandosi circa 300 metri dopo all’altezza di un bar, dove avrebbe anche chiamato i soccorsi per riferire l’accaduto. In quel frangente il padre, rimasto solo in casa, avrebbe cercato di togliersi la vita. Non ci sono testimoni della lite.