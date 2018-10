Sanità, Si-Toscana: Regione entri in possesso ospedali in project

Paolo Sarti e Tommaso Fattori annunciano un’interrogazione e una mozione nelle quali chiedono alla Regione di valutare il rilevamento delle quote che fanno capo ad Astaldi, attraverso Ge.Sat, dei quattro ospedali toscani realizzati in project financing.

“Più passa il tempo e più cresce la nostra convinzione che la Regione Toscana debba entrare in pieno possesso dei servizi dei quattro ospedali toscani costruiti in project financing. Questo sistema è sbagliato a monte, perché si basa su una commistione di pubblico e privato, dove è sempre il pubblico ad assumersi i rischi maggiori e il privato a fare profitti”.

Così i consiglieri regionali di Sì Toscana a sinistra Paolo Sarti e Tommaso Fattori, commentano “la situazione legata ad Astaldi, il primo General contractor italiano, che ha presentato richiesta di concordato preventivo”.

“L’operazione di finanza di progetto sugli ospedali di Prato, Pistoia, Lucca e Massa è sbagliata sin dal suo concepimento – sottolineano i due consiglieri in una nota – con il soggetto pubblico che investe il 70% delle risorse a fronte del 30% del privato, che diventa concessionario per 19 anni di servizi fondamentali per il buon funzionamento delle strutture”.

“Noi siamo preoccupati – concludono Sarti e Fattori – perché o Astaldi fallisce o è comunque in vendita al miglior offerente. A fronte della situazione ribadiamo, la richiesta alla Regione di riacquistare le quote di Ge.Sat, la società che gestisce i servizi non sanitari dei quattro ospedali in project financing, riportando tutta la gestione in mani pubbliche.”