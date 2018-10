Firenze, studenti iraniani denunciano: DSU ci esclude da borse studio

Decine di studenti universitari iraniani si sono riversati nella sede della Flc Cgil di Firenze, per cercare una soluzione al problema: tantissimi di loro sono stati esclusi dalle borse di studio dal Dsu per “documentazione non conforme”.

Gli universitari iraniani a Firenze sono circa 400, a cui vanno sommati tantissimi altri giovani stranieri di altre nazionalità. Tutto questo, per aver presentato nella richiesta una “documentazione non conforme”: quest’anno, denunciano gli studenti iraniani, “dal Dsu ci hanno chiesto una serie di documentazioni per misurare il reddito delle famiglie d’origine che non hanno l’equivalente nel nostro Paese e che abbiamo difficoltà a produrre”.

Tanti studenti stranieri, senza borsa di studio, perderanno l’alloggio alla Casa dello Studente e rischieranno seriamente di dover tornare a casa: senza contare che chiedere documenti e certificazioni aggiuntive al proprio Paese a questo punto ha costi economici aggiuntivi non indifferenti e richiede fisiologicamente tempo (l’11 ottobre è il termine per le procedure assegnative delle borse di studio).

La Flc Cgil Firenze ritiene questa vicenda “ingiusta” per i ragazzi ed è pronta a garantire loro le tutele e le difese necessarie. Una delegazione di studenti iraniani, dopo il passaggio negli uffici della Flc Cgil, è stata ricevuta anche da Dalida Angelini, segretaria generale di Cgil Toscana. Angelini si è messa in contatto con la Regione per capire – nella complessità della vicenda – come risolvere il problema.