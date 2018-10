Infrastrutture: Rossi chiede al Governo tavolo per grandi opere

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, durante il suo intervento, questa mattina all’assemblea annuale di Confindustria Firenze ha lanciato un appello al ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli.

“Mi sono incontrato con il ministro Toninelli – spiega Rossi – e gli ho esposto la situazione delle infrastrutture toscane. Lo ringrazio per avermi ascoltato e adesso propongo di creare un tavolo comune tra Governo, Regione e istituzioni locali per far partire prima possibile le grandi opere pubbliche infrastrutturali”.

“Lavoriamo insieme per l’interesse generale – ha precisato il presidente – e per il futuro della Toscana. Abbiamo necessità di sbloccare i cantieri, di accelerare le realizzazioni perché stiamo parlando di miliardi di investimenti fermi. Perché si tratta della possibilità di creare lavoro e occupazione”.

Infine, al termine del suo intervento, Enrico Rossi ha lanciato la sua seconda proposta.

Giudicando un errore l’attacco ai corpi intermedi che invece giudica indispensabili, il presidente è contrario al ritiro delle aziende pubbliche da Confindustria, il presidente ha detto che, se l’Associazione tra le imprese lo vorrà, proporrà alle aziende sanitarie toscane di entrare in Confindustria.

“Le nostre aziende sanitarie hanno bilanci certificati – ha aggiunto Rossi – e il loro ingresso in Confindustria può rappresentare un importante confronto tra manageri privati e manager pubblici”