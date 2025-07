Cassano, ‘migranti nei Cpr senza prospettive passano al crimine’

Se le persone migranti nei Cpr “le teniamo semplicemente contenute, lontane da casa, senza un lavoro, senza nessuna prospettiva per il loro futuro, noi non facciamo altro che creare le condizioni affinché diventino domani manovalanza del crimine”. Così Margherita Cassano, prima presidente della Cassazione, nel suo intervento al convegno ‘Carcere, inclusione sociale, comunità’ in corso a Firenze.

Cassano ha immaginato, per la Toscana, il lancio di un portale del lavoro per i migranti. “L’avevamo già pensato ai tempi dell’assessore Bugli – ha detto -, cioè prevedere che le persone immigrate che sono in questi Cpr che diventano in realtà dei meri luoghi di contenimento, invece siano intervistate sulle loro abilità professionali, sul lavoro che facevano nei loro Paesi di provenienza prima di approdare in Italia, per prevedere e programmare poi interventi lavorativi mirati nei diversi territori sulla base delle loro competenze. Questo in collaborazione con la prefettura, perché ovviamente è un lavoro che deve avvenire in sinergia fra prefettura e Regione Toscana. Se si fa questo, forse noi diamo un apporto davvero significativo a preparare il reinserimento di queste persone”