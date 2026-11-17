Il dipartimento della programmazione del ministero della Salute ha ribadito la chiusura, senza proroghe, del punto nascita dell’ospedale di Campostaggia a Poggibonsi (Siena).

Lo rende noto la Regione dicendosi “sorpresa negativamente”.Il presidente della Toscana Eugenio Giani chiede di riconoscere il valore delle prestazioni ed esperienze offerte dal nosocomio senese e di concedere tempo per misurare gli esiti delle azioni messe in campo e il progetto di accordo con l’Aou Senese che è una delle strade ipotizzata dalla Regione.

“L’ospedale di Poggibonsi – dice Giani – rappresenta un’eccellenza in campo materno-infantile, per il personale che vi lavora, per le tecniche e sperimentazioni all’avanguardia sviluppate nel corso degli anni e per le strumentazioni di grandissimo livello presenti”. Si dice poi “esterrefatta” dalla fretta del ministero e dall’assenza di qualsiasi apertura l’assessora toscana alla sanità Monia Monni. La Regione continuerà a portare avanti la propria battaglia.

“Campostaggia – ricorda Giani – è uno delle tre strutture toscane”, assieme a Montevarchi (Arezzo) e Nottola a Montepulciano, “al di sotto dei cinquecento parti l’anno su cui il Comitato nascite nazionale si è finora dimostrato poco propenso a concedere deroghe rispetto alla soglie fissate”. Riguardo Montevarchi comunque “supererà quest’anno i cinquecento parti e Nottola ha i requisiti per la deroga. Quindi chiediamo una corretta valutazione” concludono Giani e Monni. (ANSA).