Denunciare e illustrare le criticità in sanità su liste d’attesa e carenze di personale a causa della manovra nazionale.

E’ l’obiettivo della Fp Cgil di Firenze che organizza oggi l’iniziativa ‘Sanità Codice Rosso’ in piazza Santissima Annunziata, davanti allo Spedale degli Innocenti, dove saranno allestiti due gazebo-ospedali da campo, “l’Ospedale Santa Attesa” e la “Rsa Villa Pazienza”, a simboleggiare la sanità messa in ginocchio dai tagli del Governo nella legge di bilancio.

Nell’occasione, si spiega in una nota, saranno illustrati numeri locali su liste d’attesa e carenze di personale. Saranno presenti lavoratrici e lavoratori della sanità pubblica, privata e delle Rsa. Verso le 11:15 è previsto un flash mob sul tema della sanità messa in ginocchio. L’iniziativa si inserisce nel percorso di mobilitazione verso lo sciopero generale di venerdì 20 novembre contro la manovra.