Il PD ha presentato un emendamento alla legge di bilancio che prevede uno stanziamento di 300 milioni di euro l’anno per il triennio 2027-2029, destinato alla partecipazione diretta dello Stato, anche attraverso Invitalia,

“Piombino non può continuare a vivere di annunci e promesse mancate. Dopo mesi di illusioni il governo deve assumersi finalmente le proprie responsabilità e garantire una prospettiva industriale e occupazionale a un territorio che aspetta risposte da anni. Per questo abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilancio che prevede uno stanziamento di 300 milioni di euro l’anno per il triennio 2027-2029, destinato alla partecipazione diretta dello Stato, anche attraverso Invitalia, al capitale delle imprese impegnate nel rilancio del polo siderurgico, nella bonifica delle aree industriali e nella realizzazione di nuovi impianti a basse emissioni”. Così i deputati del Pd Marco Simiani, Emiliano Fossi, Marco Furfaro, Laura Boldrini. Simona Bonafè, Federico Gianassi, Arturo Scorro e Christian Di Sanzo.

“Non si tratta di finanziare operazioni al buio – aggiungono in una nota -, ma di costruire un progetto industriale credibile, con investimenti verificabili, tempi certi, il coinvolgimento di partner privati e precise garanzie sulla salvaguardia e sul riassorbimento dei lavoratori. La siderurgia è un settore strategico per il paese e non possiamo lasciare il suo futuro alle incertezze degli investitori. Lo Stato deve svolgere un ruolo da protagonista, accompagnando la transizione verso una produzione sostenibile e tutelando migliaia di posti di lavoro. Piombino ha bisogno di fatti, risorse e impegni concreti, non di altre promesse”