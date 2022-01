Sanità, appello di Fratres a donare il sangue

Appello di Fratres Toscana a donare il sangue. Vista la grave crisi sanitaria servono nuovi donatori per aumentare la rete.

In Toscana, ma anche nel resto d’Italia, manca il sangue. Molti donatori sono in questo momento impossibilitati a donare essendo positivi o in quarantena: questo ha significato una grave mancanza di sangue per gli ospedali che devono effettuare gli interventi chirurgici programmati e consentire la continuità delle cure.

L’appello viene lanciato dal presidente di Fratres Toscana, Claudio Zecchi. La Toscana si è già rivolta al sistema di compensazione interregionale per far fronte all’emergenza. L’afflusso di donatori deve essere quotidiano e costante, per consentire lo svolgimento delle attività chirurgiche.

L’appello di Fratres è rivolto anche ai giovani. Ragazze e ragazzi che vadano a donare il sangue per la prima volta per rafforzare la rete.

“La situazione in questo momento è molto critica, mancano tutti i gruppi sanguigni in particolare i negativi”, afferma il presidente Claudio Zecchi.

“In questo momento – aggiunge Zecchi – ci sono molti donatori e donatrici positivi oppure in quarantena, motivo per il quale diventa ancora più difficile far fronte alle necessità giornaliere: da una parte i globuli rossi, utili ogni giorno negli ospedali per gli interventi chirurgici che necessitano di sangue come nelle emergenze, le terapie oncoematologiche, per i pazienti talassemici, dall’altra il plasma da cui derivano i plasmaderivati per le persone con deficit coagulativi o deficit delle immunoglobuline”.

Nel 2021, si ricorda infine, “le donazioni della Fratres Toscana sono state 63.102, pari al + 0,6% rispetto al 2020. Abbiamo fatto circa 2000 donazioni in meno di plasma perché nei periodi di grave carenza di emazie, i donatori che abitualmente donano plasma sono stati invitati a donare sangue intero ma adesso è necessario un ulteriore sforzo per rispondere a questa grave carenza che sta mettendo a rischio anche l’attività nelle sale operatorie”.