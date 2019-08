San Lorenzo: Firenze festeggia con musica, proiezioni e cena in piazza

Il 10 agosto è un giorno speciale in città: le celebrazioni religiose per San Lorenzo si uniscono alla festa popolare. Al centro di questo di tutto questo c’è la prima chiesa consacrata nel centro di Firenze (più precisamente nel 393 da Sant’Ambrogio): la basilica di San Lorenzo, appunto. L’importanza di questo luogo di culto crebbe nel Rinascimento, quando il famoso quartiere fiorentino diventò “casa” dei Medici, che proprio accanto all’edificio fecero costruire le cappelle di famiglia.

Alle celebrazioni religiose si affiancano le iniziative laiche, come la distribuzione gratuita di cibo, iniziata secoli fa. Nella Firenze medievale l’usanza voleva che per San Lorenzo (morto sulla graticola), fossero arrostiti dei quarti di bue, che poi venivano tagliati in piccole parti e donati al popolo. La tradizione si è poi modificata nel corso dei secoli. Più tardi anche i fornai fiorentini si associarono in una compagnia e il loro contributo alla Festa fu la distribuzione dei pani benedetti e, alla sera, una cocomerata. Questa usanza è arrivata fino ai giorni nostri e anche per quest’anno è confermata la distribuzione gratuita di pasta al ragù e cocomero in Piazza San Lorenzo.