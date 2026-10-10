San Giuliano, dopo incendio, asilo Gello inagibile e bambini spostati altrove. Si pensa al dolo.

I danni subiti dalla scuola d’infanzia data alle fiamme stamani prima dell’alba a Gello, frazione del Comune di San Giuliano Terme, nel Pisano, sono molto ingenti e l’asilo, dichiarato inagibile, resterà chiuso per mesi: da lunedì i 42 bambini che lo frequentavano saranno dislocati nelle due scuole materne delle frazioni di Campo e di Asciano. Lo ha reso noto il sindaco Matteo Cecchelli.

Un incendio di probabile origine dolosa ha danneggiato la scuola materna di Gello, nel comune di San Giuliano Terme (Pisa). Il sindaco Matteo Cecchelli lo ha definito “un atto intimidatorio: le fiamme hanno interessato un armadio contenente materiale scolastico all’interno di un’aula, mentre il fumo ha invaso l’intero edificio, rendendolo inagibile”.

Sempre il sindaco spiega che all’apertura della scuola, “il personale ha trovato i locali invasi dal fumo e ha dato l’allarme”. Non ci sono stati feriti e l’asilo è rimasto chiuso. Sul posto è intervenuta inizialmente la polizia municipale, che ha utilizzato gli estintori, seguita dai vigili del fuoco.

“Su un lato dell’edificio – ha aggiunto Cecchelli – abbiamo trovato una finestra sfondata, con una sedia all’esterno presumibilmente utilizzata per entrare. La classe interessata dalle fiamme e due ambienti collegati hanno riportato danni, mentre i soffitti dell’intera scuola sono stati anneriti dal fumo. Nei pressi della scuola sarebbe stata inoltre avvistata una persona incappucciata nei campi”. Il primo cittadino ha già informato il questore e sul posto è arrivata la polizia scientifica

“Non abbiamo ancora elementi sufficienti per stabilire la matrice del gesto che è stato sicuramente volontario anche se non sappiamo perché. Di sicuro non è un tentativo di furto, tutto il resto è al vaglio degli inquirenti”. Così sempre il sindaco di San Giuliano Terme (Pisa), Matteo Cecchelli, commentando l’incendio di stamani alla scuola dell’infanzia nella frazione di Gello.

“E’ ancora presto per fare altre valutazioni – ha proseguito – ma sono stati trovati alcuni utensili impiegati per sfondare la finestra dalla quale almeno una persona, che riteniamo abbia agito da sola, si è introdotta nell’aula e ha appiccato il fuoco a un armadio contenente materiale didattico”. Chi ha agito avrebbe lasciato vistose tracce che sono state repertate dagli investigatori e che potrebero risultare utili alle indagini. La scuola non ha telecamere di videosorveglianza ma in zona ci sono le telecamere di sicurezza urbana e le immagini saranno vagliate dalla polizia locale a caccia di eventuali ulteriori indizi.

La stima dei danni è ancora in corso ma raggiungerà complessivamente mezzo milione di euro per rifare completamente l’impianto elettrico e bonificare e sanificare l’intero plesso scolastico ricoperto da una coltre di fuliggine. Danneggiati dal calore sprigionato dalle fiamme anche porte, infissi, pavimenti, intonaci e arredi. Ad agire sarebbe stato un piromane solitario che ha sfondato una finestra con una mazzetta da muratore e due scalpelli poi ritrovati sul posto. La polizia scientifica avrebbe repertato anche altri indizi.

“E’ un fatto gravissimo – ha detto Cecchelli – avere preso di mira una scuola pubblica frequentata dai più piccoli. Ringraziamo il prefetto Maria Luisa D’Alessandro per la vicinanza, i carabinieri e i vigili del fuoco per l’intervento immediato e le indagini approfondite: chiediamo che sia fatta il prima possibile chiarezza e giustizia. Assicuro fin da ora la massima collaborazione da parte della nostra Polizia Locale cui va la mia gratitudine per l’immediato intervento e per la cooperazione con le altre forze dell’ordine. Non so perché è stato commesso un atto criminale e vergognoso di questo genere, ma è sicuro che l’impegno dell’amministrazione comunale per la scuola non si ferma: ci vorrà un po’ di tempo, ma la rifaremo più bella”