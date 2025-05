Sammezzano: il castello simbolo ‘orientalista’ passa alla famiglia Moretti

Per il Castello di Sammezzano a Reggello (Firenze ), in stato di abbandono da quasi 30 anni, c’è la svolta: è avvenuto il passaggio di proprietà alla Smz Srl, riconducibile all’imprenditore Giorgio Moretti, noto a Firenze per aver fondato gli Angeli del Bello.

Una storia di abbandono trentennale, ma anche di attenzione. e decisione di gruppi di cittadini che negli anni si sono dati da fare per evitare che cadesse in uno stato di irreversibile degrado. Il Castello di Sammezzano, con un parco di quasi 200 ettari, è stato edificato agli inizi del Seicento e poi ristrutturato dal marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona che lo rese un importante esempio di architettura orientalista in Italia.

Tra i progetti che lo hanno interessato anche quello di farne un resort. Il progetto si è arenato per problemi economici, portando al susseguirsi di aste giudiziarie. Il Castello, nel 2017, è risultato tra l’altor il luogo del cuore più votato per il Fai, il Fondo per l’Ambiente italiano, ricevendo oltre 50.000 preferenze.

Ora è la famiglia Moretti a salvarlo e l’obiettivo è fare il prima possibile, così da restituire il luogo ai fiorentini e al patrimonio culturale italiano. Tra le priorità ci sono il restauro del castello e quello del parco secolare, grande quasi 200 ettari e uno dei simboli del luogo. Nel portare avanti l’operazione è stata decisiva la figlia di Giorgio Moretti, Ginevra, e la sua opera di convincimento verso il padre. Missione compiuta.

“Possiamo finalmente iniziare a sorridere ad a guardare con reale ottimismo al futuro di Sammezzano”, è scritto su profilo Fb del comitato ‘Save Sammezzano‘ che ha dato la notizia dell’omolgoa della proposta di concordato presentata da Smz srl, con il passaggio di proprietà alla famiglia Moretti.