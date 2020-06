Salvini a Santa Croce sull’Arno attacca Rossi

Santa Croce sulSanta Croce sull’Arnol’Arno in provincia di Pisa, Matteo Salvini durante una conferenza stampa ha attaccato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi: “Le nostre priorità per la Toscana sono lavoro, lavoro, lavoro che significa anche riportare qui il servizio di trasporto pubblico locale dopo averlo appaltato ai francesi. Una roba che per noi non ha alcun senso al di là delle indagini giudiziarie che hanno coinvolto il presidente Enrico Rossi e dal quale ci aspettiamo comunque immediati chiarimenti”.

“L’amministrazione regionale uscente della Toscana ci ha lasciato buchi di milioni e milioni di euro – ha continuato Salvini – Ma per la prima volta grazie alla Lega il centrodestra è unito e compatto e possiamo vincere”.

“La leadership del centrodestra la decidono i cittadini. Io credo ai sondaggi come all’oroscopo ma registri che anche l’ultimo di Mentana ci vede come primo partito con 8 punti percentuali davanti al Pd”. Ha poi detto il leader della Lega, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle tensioni interne al centrodestra per la scelta delle candidature alle prossime elezioni regionali.