Rossi replica a Salvini, unico buco è 49 mln che Lega ha truffato a Stato

Firenze, “Caro Salvini, l’unico vero buco è quello dei 49 milioni che la Lega ha truffato allo Stato, di cui alla Toscana, per quota parte, ne spetterebbero almeno tre – ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, replicando al leader della Lega Matteo Salvini, che a Santa Croce sull’Arno con accanto l’europarlamentare Susanna Ceccardi, leghista, candidata dal centrodestra alla presidenza della Regione aveva accusato Rossi di lasciare la Toscana con buchi di milioni e milioni di euro. – Sarebbe onesto da parte della Lega procedere alla restituzione del maltolto ai cittadini e alle imprese toscane”.

“In questi periodi di grave crisi economica e occupazionale potrebbe servire ad aiutare il turismo sulla costa -ha continuato Rossi – In ogni caso, in Toscana non ci sono buchi: i nostri bilanci sono certificati, in pareggio e regolarmente approvati dalla Corte dei conti”. Così Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana. “Avverto Salvini – aggiunge Rossi in una nota – che, se continuerà a diffondere notizie false, infondate e infamanti, nonostante la sua adorata immunità parlamentare, saremo costretti a tutelarci nelle sedi appropriate”.