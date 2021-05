🎧 Salviamo la scuola Damiano Chiesa delle Cascine del Riccio

Firenze, la scuola dell’infanzia ed elementare Damiano Chiesa delle Cascine del Riccio rischia di avviarsi verso una lenta chiusura per la mancanza di un solo alunno alla prima elementare.

La Damiano Chiesa infatti, che da oltre 60 anni garantisce il diritto all’istruzione primaria per la gran parte delle bambine e dei bambini della zona, ha registrato quest’anno l’iscrizione di solo 14 alunni, 1 in meno del minimo e quindi, secondo Ufficio Scolastico Provinciale, per legge la classe non può essere formata e gli alunni iscritti sparpagliati in altre sezioni.

L’Ufficio Scolastico Provinciale infatti non ha concesso la creazione della classe prima elementare della scuola Damiano Chiesa, non accogliendo la deroga al numero minimo di iscritti di 15 alunni, anche se le famiglie richiedenti sono ad oggi almeno 14.

Trattandosi di una scuola con un’unica sezione, questo fatto danneggerebbe gravemente tutto il plesso causando la perdita di un intero ciclo didattico di 5 anni e innescando un lento processo di abbandono dei plessi più fragili.

Purtroppo, infatti, se la prima classe non dovesse essere istituita, le bambine ed i bambini iscritti, la maggior parte dei quali frequenta adesso la scuola dell’infanzia nello stesso plesso, sarebbero ridistribuiti in altre scuole del Comprensivo, già quasi completamente sature.

La maggior parte dei bambini sarebbe quindi destinata ad occupare gli ultimi posti rimasti alla Scuola Acciaiuoli, la più lontana da Cascine del Riccio, con conseguenze significative sulla loro vita e sulle loro famiglie.

La Damiano Chiesa, un gioiello immerso nel verde che da oltre 60 anni garantisce il diritto all’istruzione primaria per la gran parte delle bambine e dei bambini della zona, rischia così di andare verso una progressiva chiusura, non solo perché perde la prima classe, ma anche i fratelli e sorelle più grandi o più piccoli che verrebbero spostati in altre scuole.

La frazione di Cascine del Riccio, divisa su 3 Comuni, senza scuola perderebbe la sua identità sociale e culturale. Togliere l’unica sezione in un plesso che da sempre è stato mono sezione significherebbe nel corso del tempo svalutare e mettere a rischio anche il territorio stesso, che da sempre si è identificato in questa scuola di lunga tradizione. In piena emergenza sanitaria, si preferisce costituire classi sovraffollate con 25/27 alunni e lasciare invece spazi vuoti e inutilizzati, in un momento storico come questo dove il distanziamento è considerato l’arma più importante per sconfiggere la pandemia in corso.

Sono già state raccolte oltre 500 firme a sostegno della scuola e le famiglie annunciano battaglia.

In podcast l’intervista a Giulia Pacciani, una delle mamme della Damiano Chiesa, a cura di Gimmy Tranquillo